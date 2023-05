Blisko 11 kilogramów narkotyków w „specjalnym” mieszkaniu. Dwie osoby tymczasowo aresztowane Data publikacji 18.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Kielcach zatrzymali we warszawskim Ursusie dwóch mężczyzn. W użytkowanym przez podejrzanych mieszkaniu przy ulicy Bodycha zabezpieczonych zostało blisko 11 kilogramów różnego rodzaju narkotyków. 52 i 40-latek usłyszeli zarzuty związane z posiadaniem znacznej ilości substancji odurzających i psychotropowych. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota stosując wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Może im grozić do 10 lat pozbawienia wolności.

Działania funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Wydziału Kryminalnego doprowadziły do realizacji sprawy we warszawskim Ursusie. Z informacji pozyskanych przez policjantów jasno wynikało, że w jednym z mieszkań przy ulicy Bodycha mogą być przechowywane duże ilości narkotyków. Przed budynkiem zauważyli osobę podejrzaną w tej sprawie. Wytypowany mężczyzna był wyraźnie zaskoczony i poddenerwowany obecnością stróżów prawa. Wyjaśnieniem takiej postawy 52-latka były dwa foliowe woreczki z białym proszkiem. Późniejsze badania substancji jednoznacznie wskazały, że jest to kokaina.

Podczas przeszukania mieszkania przeznaczonego wyłącznie do przechowywania narkotyków zjawiła się kolejna osoba podejrzana o udział w przestępczym procederze. 40-letni wspólnik również został zatrzymany w związku z tą sprawą. W rezultacie czynności wykonane w lokalu przez funkcjonariuszy z Kielc i Ochoty zakończyły się zabezpieczeniem łącznie blisko 11 kilogramów kokainy, amfetaminy, 4-CMC oraz marihuany. Wspólna praca policjantów zapobiegła trafieniu na czarny rynek niebezpiecznych substancji.

Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do Komendy Rejonowej Policji Warszawa III, a następnie do policyjnego aresztu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił przedstawić im zarzuty związane z posiadaniem znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota stosując wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za złamanie przepisów Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii może im grozić do 10 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota.

sierż. szt. Jakub Pacyniak/bś

