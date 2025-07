Poszukujemy zaginionej Anastasii Podchos Data publikacji 01.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Ochoty prowadzą poszukiwania za zaginioną Anastasią Podchos lat 17, która samowolnie oddaliła się z miejsca zamieszkania w dniu 29 czerwca 2025r. Do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z rodziną, a miejsce jej pobytu nie jest znane. Prosimy o informacje każdą osobę, która widziała zaginioną lub ma wiedzę o miejscu jej pobytu.

Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa III prowadzi czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu zaginionej Anastasii Podchos lat 17. Dziewczyna wyszła z miejsca zamieszkania 29 czerwca br. i do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Rysopis:

- wzrost około 178 cm,

- waga około 50 kg,

- szczupła sylwetka,

- włosy koloru czarnego z odrostem koloru rudego, długośc za ramiona

W dniu zaginięcia ubrana była w szerokie dresowe spodnie koloru czerwonego z białymi paskami po bokach, t-shirt koloru czarnego z napisami z przodu, buty z wysoką podeszwą koloru białego, kurtkę koloru czarnego z kapturem, białą bluzę bez kaptura. Znaki szczególne: kolczyk w nosie koloru srebrnego-dwie kuleczki, blizna na policzku.

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej są proszone o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa III przy ul. Opaczewskiej 8, tel. 47 723 93 50, 47 723 93 51, 723 93 43 lub najbliższą jednostką Policji lub całodobowymi numerami 112 i 997.

Informacje można również przekazywać na adres oficer.prasowy.krp3@ksp.policja.gov.pl

asp. Małgorzata Gębczyńska/ea