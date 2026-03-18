Uderzenie w przestępczość narkotykową. Zabezpieczone prawie 10 kg środków odurzających, zatrzymani w areszcie Data publikacji 18.03.2026 Powrót Drukuj Uzyskana informacja, ustalenia własne i dynamiczna realizacja kryminalnych z Ochoty doprowadziły do zatrzymania dwóch obywateli Azerbejdżanu, którzy posiadali prawie 10 kg środków odurzających. 22-latek i jego 23-letni kolega decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.

Uzyskana informacja i dynamiczna realizacja operacyjnych doprowadziła do wyeliminowania środków odurzających. Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości analizują i weryfikują każdy, nawet najmniejszy trop. Tym razem dotarli na Ursynów, gdzie mieli przebywać mężczyźni posiadający środki odurzające. Kryminalni udali się pod ustalony adres, gdzie zatrzymali 22 i 23-letnich mężczyzn. W trakcie czynności policjanci zabezpieczyli prawie 10 kg narkotyków w postaci ketaminy i marihuany.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do komendy i sporządzeniu niezbędnej dokumentacji mężczyźni w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Ochota usłyszeli zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających tj. art. 62 ust.2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanych tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii za tego typu przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota w Warszawie.

asp. Małgorzata Gębczyńska/ea