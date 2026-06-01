Areszt za zabójstwo Data publikacji 01.06.2026 Policjanci zatrzymali 37-latka, który odpowie za zabójstwo 34-letniej kobiety. Sąd przychylił się do wniosku ochockiej prokuratury i zastosował wobec mężczyzny 3-miesięczny areszt. Za popełnione przez niego przestępstwo grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota.

W zeszłym tygodniu policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Ursus zostali poinformowani, że w pustostanie na ul. Szyszkowej mężczyzna uderza i kopie kobietę po całym ciele. Funkcjonariusze niezwłocznie udali się na miejsce interwencji i w jednym z pomieszczeń zastali mężczyznę oraz nieprzytomną, zakrwawioną kobietę z licznymi obrażeniami na ciele.

Kobiecie natychmiast została udzielona pomoc medyczna i niezwłocznie została przewieziona do szpitala. Policjanci zatrzymali 37-latka i doprowadzili do komisariatu, gdzie przeprowadzili z nim czynności i osadzili go w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. W wyniku licznych obrażeń ciała, których dokonał zatrzymany 34-latka 28 maja zmarła.

Następnego dnia sprawą zajęli się dochodzeniowcy i po zgromadzeniu materiału dowodowego w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ochota w Warszawie 37-latek usłyszał zarzut zabójstwa. Prokurator zawnioskował do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd ten wniosek uwzględnił i najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie może grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

sierż. Klaudia Śliwka/mk